Les Experts : +28% en un an, les violences homophobes explosent en France

Toutes les semaines, un ou une experte de la Fondation Jean Jaurès nous éclaire sur un fait d’actualité. Ce mercredi, la directrice de l’Observatoire égalité femmes-hommes, Amandine Clavaud, nous parle du dernier rapport de la Fondation Jean Jaurès consacré aux violences homophobes. En un an, les crimes et délits anti-LGBT+ enregistrés par la police et la gendarmerie ont augmenté de 28%