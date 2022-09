La Fondation : ces centaines de milliers de Français qui quittent leur job

Cette saison, les Experts de la Fondation Jean Jaurès sont de retour sur le plateau de Quotidien pour nous parler de nos sociétés et de ses évolutions. Cette semaine, Jérémie Peltier nous parle d’un phénomène venu des États-Unis qui s’impose de plus en plus en France : « la grande démission ». Depuis la pandémie de Covid en 2020, de plus en plus de Français décident de quitter leur boulot et aspirent à de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires ou encore d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.