Les Experts : comment les Français se décrivent-ils ? Avec Gilles Finchelstein

Tous les mercredis, on accueille un expert de la Fondation Jean Jaurès pour parler avec lui de l’actualité, de nous, de la France. Cette semaine, on reçoit le patron de la Fondation, Gilles Finchelstein, qui nous présente sa dernière enquête sur les Français et la façon dont ils se définissent eux-mêmes : en gros, qui sont-ils ?