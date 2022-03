Les Experts : Jean-Luc Mélenchon peut-il être au second tour ?

Le mercredi, on accueille un expert de la Fondation Jean Jaurès pour nous aider à décrypter l’actualité. Cette semaine, on reçoit Gilles Finchelstein, le patron de la Fondation. À 32 jours du premier tour de l’élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon gagne du terrain dans les sondages. Pour la première fois, un sondage le place en troisième position, à quelques points à peine derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le candidat de la France insoumise n’a jamais été plus près d’accéder au second tour, mais peut-il franchir le pas ? Depuis plusieurs jours, une question revient en boucle : Jean-Luc Mélenchon serait-il devenu le « vote utile » à gauche ? Alors que les autres candidats de gauche stagnent ou reculent, l’Insoumis bénéficie d’une jolie dynamique. Selon une enquête électorale entre la Fondation Jean Jaurès et Ipsos, la progression de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ne serait pas tant le résultat de la mobilisation de nouveaux électeurs que celui d’un report de voix de la gauche. Le candidat de la France Insoumise gagne par exemple 1% grâce aux électeurs de Christiane Taubira ou encore 0,5% grâce aux électeurs déçus de Yannick Jadot. Contrairement à Éric Zemmour par exemple, Jean-Luc Mélenchon est parvenu à prendre de la distance avec ses déclarations en faveur de Vladimir Poutine. Il en est en tout cas moins pénalisé dans les sondages.