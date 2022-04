Les Experts : la jeunesse aurait-elle pu changer l’élection présidentielle ?

Tous les mercredis, un expert de la Fondation Jean Jaurès nous aide à décrypter l’actualité. Cette semaine, Jérémie Peltier s’intéresse au vote de la jeunesse française et à leur abstention. Ils sont en effet une majorité de jeunes entre 18 et 34 ans à ne pas s’être prononcés lors de l’élection présidentielle. En revanche, ceux qui se sont déplacés au second tour ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron. Peut-on dire pour autant que le président sortant l’a emporté grâce au vote de la jeunesse ? C’est un peu plus compliqué.