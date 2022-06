Les Experts : les Français ne sont pas prêts à abandonner l’avion

Tous les mercredis, un expert de la Fondation Jean Jaurès nous aide à y voir plus clair dans le flot d’actualités de la semaine. Alors qu’on annonce un été d’enfer dans les aéroports, Jérémie Peltier nous en apprend plus sur le rapport des Français aux avions. Une prise de conscience écologique a-t- elle poussé les Français à se détourner de l’avion pour lui préférer des moyens de transport plus propre ?