Les Experts : les Français sont-ils fiers d’être Français malgré les polémiques ?

Tous les mercredis, un expert de la Fondation Jean Jaurès nous aide à y voir plus clair sur l’actualité de la semaine. Pour ce dix-huitième rendez-vous des Experts, Antoine Bristielle débriefe les retombées du fiasco du Stade de France. Samedi, lors de la finale de la Ligue des Champions opposant Liverpool au Real Madrid, plusieurs milliers de supporters ont été violemment repoussés par les forces de l’ordre alors qu’ils tentaient d’assister au match. Depuis, les Britanniques et les Espagnols ne décolèrent pas. Le fiasco est devenu international et politique. Côté presse européenne, on dénonce et on critique vertement les techniques de maintien de l’ordre « à la française ». Le patron de Liverpool a même exigé des excuses officielles de la part du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Côté français, la droite et l’extrême droite voit dans cette polémique LE symbole du sentiment de honte partagé par les Français. Qu’en est-il réellement ? Les Français se sentent-ils honteux après le chaos du Stade de France ? Les Français sont-ils d’ailleurs du genre à se sentir honteux d’être Français ? Spoiler : pas du tout et a priori, ce n’est pas une polémique footballistique qui devrait changer la donne.