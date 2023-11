Les fans de Madonna en ébullition pour sa série de concerts à Paris

Madonna était en concert à l'Accor Arena de Paris Bercy les dimanche 12 et lundi 13 novembre, avant d'y revenir le 19 novembre prochain. Pour l'occasion, les fans de la "reine de la pop" avaient sorti leurs plus belles tenues, et se sont livrés sur leur ressenti à la fin de sa prestation exceptionnelle.