Les Français face à la réforme des retraites

A J-3 de la mobilisation contre la réforme des retraites, Abda Sall et Vincent Dupaquier sont allés à la rencontre des Français. Des plus jeunes aux plus vieux, que pensent-ils de la réforme ? Sont-ils prêts à travailler plus longtemps ? Vont-ils se mobiliser le 19 janvier ? Abda Sall leur a posé la question.