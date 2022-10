Les “frondeurs” de la majorité imposent au gouvernement la taxe sur les “super-dividendes”

Les députés ont voté, dans la nuit de mercredi à jeudi, un amendement visant à taxer les "super-profits" versés par les grandes entreprises qui réalisent plus de 750 millions de chiffres d’affaires. Un amendement voté par les députés LFI et RN, mais aussi par un certain nombre de députés de la majorité. Le MODEM et 19 députés RENAISSANCE ont voté pour taxer les “super-profits”, HORIZON s’est abstenu alors que le gouvernement était contre. Est-ce le début d’une fronde pour le gouvernement ?