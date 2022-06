Les gens du Sud sont-ils réellement plus actifs au lit ?

Le cliché est toujours le même : les habitants du Sud seraient les plus actifs sexuellement. Le nombre de sex-shops, clubs libertins et saunas en France semblent pourtant démentir cette affirmation. L’effet « Sud » ne serait alors pas une question de température, mais plus de temps libre comme nous l’explique, cette semaine, Maïa Mazaurette dans sa chronique sexe.