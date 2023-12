Les grands dirigeants prêts à sauver la planète à la COP28 de Dubaï

Yann Barthès a choisi pour son fait du jour de ce lundi, de revenir sur le lancement de la très controversée COP28 de Dubaï jeudi dernier. Il revient avec humour sur l’arrivée des plus importants chefs d’Etats au monde, descendant de leurs avions, et montant dans des voitures pas vraiment écologiques. Après avoir passé en revue l’allure de personnalités importantes présentes pour l’évènement, il n’oublie pas de s’arrêter sur les images du roi Charles III, puis sur la décontraction de d’autres personnalités. La salle de conférence et l’écran gigantesque ont également tapé dans l’œil du présentateur. Place enfin à un Top 3 des mots qu’on a déjà entendu 12 000 fois.