Les hommes ont-ils vraiment plus de libido que les femmes ?

Les conclusions ne semblent pas laisser de place au doute. En synthétisant plus de 210 études, des chercheurs ont révélé que les hommes pensent plus souvent au sexe que les femmes. Ils associeraient des émotions plus fortes au sexe que les femmes et auraient donc une activité sexuelle plus importante que ces dernières. Reste que ces résultats ne reposent que sur des déclarations d’hommes, souvent plus incités par la société à se vanter sur leur libido que les femmes ne le sont.