Les « humanistes anonymes » : quand la gauche et la majorité s’acoquinent

Ils apparaissent côte à côte en Une de Libération. Certains membres de la gauche, à l’image de l’écologiste Julian Bayou, et du communiste, Fabien Roussel ont scellé une sorte de « pacte secret » avec l’aile gauche de la majorité. Et ce concrètement en publiant un appel à la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Un pacte scellé dans l’arrière-cuisine d’un restaurant de Montrouge pour les « humanistes anonymes ». Parmi les macronistes, on retrouve notamment Sacha Houlié, à l’origine de la tribune.