Les images des bras d’honneur d’Éric Dupond-Moretti à l’Assemblée

48h qu’on LES attend. 48h que dans les rédactions, on s’affiche, on fouine, on appelle le monde entier pour LES avoir. Les images des bras d’honneur d’Éric Dupond-Moretti en pleine Assemblée nationale. Et ça y est, on les a eues ce matin, vers 11h. À 11h01, le branle-bas de combat a commencé. Maintenant, on peut passer à autre chose.