Les impôts font-ils baisser la libido ?

Y a-t-il des périodes de l’année qui ont une influence sur le rythme de notre activité sexuelle, comme par exemple recevoir nos feuilles d’impôts ? D'après les données de l'Insee pour regarder à quelle saison les enfants français viennent au monde, le pic de naissance est de juin à septembre, ce qui signifie qu’il y a une augmentation des rapports sexuels de septembre à décembre. Maïa Mazaurette explique que les Français font l’amour aussi loin que possible de leur déclaration d’impôts (et on les comprend). Mais ce n’est pas tout : on peut voir que le pic des naissances se décale quand on remonte dans le temps. Il y a un siècle, les enfants naissaient en hiver, ce qui signifie que les gens faisaient l’amour au début du printemps. Très précisément, ça commence à se décaler en 1920. Or, ce qui a changé à cette époque, c'est la déclaration de revenus, qui a été inventée en 1917 ! Impôts et libido ne font donc pas bon ménage.