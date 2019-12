Les jouets de Noël sont-ils toujours aussi sexistes ?

Tous les ans c’est la même chose : des dizaines de catalogues de jouets, de pubs pour les jouets sont déversées partout en France à l’approche de Noël. Et de plus en plus, associations et parents dénoncent des biais de genre dans la répartition de ce qui est considéré comme un « jouet garçon » et un « jouet fille ». Aspirateur pour les petites filles, déguisement de super-héros pour les petits garçons. Une charte a même été signée en début d’année pour lutter contre ces stéréotypes de genre. Valentine Oberti a voulu vérifier à quel point elle était appliquée dans les magasins.

