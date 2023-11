Les journalistes bravent les inondations dans le Pas-de-Calais

Yann Barthès axe son fait du jour sur les inondations actuelles dans le Pas-de-Calais et sur l’attitude des journalistes présents sur place. Des journalistes qui n’hésitent pas à se tremper pour rendre compte des faits sur place, aux abords d’un gymnase ou d’une voie de chemin de fer. Et pour l’occasion, on vous a concocté le Top 5 des questions de journalistes dans le Pas-de-Calais.