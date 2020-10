Les magazines de la L214 boutés hors des bibliothèques scolaires

En savoir plus sur Yann Barthes

L’association L214, connue pour ses vidéos chocs sur le traitement des animaux dans les élevages, fait aussi dans l’éducation aux enfants. A travers leur journal, « Mon journal animal », ils s’adressent aux plus jeunes. Ces dernières semaines, ce magazine a été envoyé dans les CDI de tous les collèges et écoles de France. Et ça n’a pas plus du tout au ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer. On en parle avec Sophie Dupont.