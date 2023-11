Les maires de France jouent les paparazzis à l’Elysée

Ce mercredi soir à l’Elysée, se tenait une soirée en l’honneur des maires de France dans le cadre du Congrès des maires de France qui se tient actuellement à la Porte de Versailles de Paris. Emmanuel Macron a donc comme chaque année reçu 1000 élus dans son antre. Et comme à chaque fois, nombre d’entre eux ont dégainé leurs téléphones portables à clapets en cuir. Durant toute la soirée, les photographes d’un soir se sont mis en scène, tels des influenceurs, avec une énergie bien différente des personnalités politiques habituelles. Une soirée qui sent bon l’authenticité alors qu’il est difficile de savoir à quelle étiquette appartient tel maire, et sa région d’origine. Et on a surtout eu droit à l’image du jour, la foule de maire qui vient percuter un Saoudien sortant d’une réunion avec Emmanuel Macron au sujet du Proche-Orient.