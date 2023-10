Les manifestations entourant le conflit israélo-palestinien se multiplient à Paris

Le conflit israélo-palestinien semble s’être largement importé sur le sol français, malgré les mises en garde d’Emmanuel Macron. Ce dimanche différents rassemblements étaient organisés au cœur de Paris, et notamment un pro-palestinien place de la République réunissant plus de 15 000 personnes. Les équipes de Quotidien y étaient et ont pu apercevoir différents messages, « Boycott Israël », ou « Cessez le feu, stop le génocide à Gaza ». Jean-Luc Mélenchon y était présent. Pendant ce temps-là, proche de la Tour Eiffel, avait lieu un rassemblement pour demander la libération des otages israéliens, à travers lequel 500 personnes s’étaient rassemblées. Une table y était notamment dressée, avec à chaque place, le nom des otages. Un troisième rassemblement plus neutre avait aussi lieu sans drapeaux ni slogans.