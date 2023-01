Les médias galèrent à trouver des personnalités pro-réforme des retraites

Les médias ont du mal à trouver des personnalités favorables à la réforme des retraites. Par exemple, Europe 1 a convié l’entrepreneur et essayiste Mathieu Laine pour débattre sur cette fameuse réforme. Et François Asselin, président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises était l’invité de France Inter. Le point commun de ces deux invités : ils sont favorables à la réforme d’Emmanuel Macron et ils ne sont pas du tout habitués aux studios.