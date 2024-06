Les médias sont-ils responsables de la montée du RN ?

C’est la petite musique du moment du côté de la majorité présidentielle : les médias, en critiquant trop le pouvoir en place et en relayant certains faits divers, auraient participé à l’envolée de l’extrême-droite aux élections européennes. Les ministres visent notamment les médias du groupe Bolloré comme CNews et C8, alors même que Rachida Dati et Gérald Darmanin étaient sur les deux chaînes la semaine précédente. Cyril Hanouna, Pascal Praud et les autres sont-ils en train de faire campagne pour le Rassemblement national ?

