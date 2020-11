Les meilleures excuses des LREM pour justifier d’avoir séché un vote crucial à l’Assemblée

En savoir plus sur Yann Barthes

On vous en parlait hier : les députés LREM ont quasiment tous séché la séance de l’Assemblée qui devait normalement permettre à LEUR gouvernement de faire passer une importante loi sur la crise sanitaire ACTUELLE. Résultat : l’opposition l’a emporté, à l’aise. Alors on s’est demandé : les députés En Marche savent-ils seulement que leur boulot consiste à aller à l’Assemblée ? Alors on les a appelés. Voici le florilège des excuses qu’ils ont trouvé.