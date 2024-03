Les menaces d'un proche de Vladimir Poutine visant la France sur BFM TV

En Russie, Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma, le parlement russe, s’est montré particulièrement provocant et menaçant envers l'armée française, Emmanuel Macron et Gabriel Attal, alors qu’il était interrogé par BFM TV. L’ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, va lui se reconvertir dans la médecine esthétique. Une annonce qui fait évidemment jaser.

En savoir plus sur Julien Bellver