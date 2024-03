Les muscles d’Emmanuel Macron déchaînent les médias

Depuis la publication d’une série de photos mettant Emmanuel Macron, gants de boxe aux poings, en scène, les réactions ne cessent de se multiplier. C’est sa photographe officielle qui a immortalisé l’instant pour le plus grand bonheur des chaînes d’information. Un quotidien allemand a même titré « Rocky Macron », et l’une des photos s’est retrouvée en Une du Daily Telegraph. Tous se sont demandés si ces photos étaient retouchées ou non. Des gros bras qui ont visiblement inspirés les commentateurs. Sandrine Rousseau a elle déploré l’utilisation de « codes virilistes », alors que d’autres y ont vu une attitude « poutinienne », le président russe féru de ce genre de mises en scène. Une envie de le défier ? En tout cas, ce n’est pas la première fois que le chef d’Etat français met en avant sa passion pour la boxe.

