Les Nabilla du troisième âge cartonnent sur les réseaux sociaux

Les influenceurs seniors cartonnent en ce moment sur les réseaux sociaux. Ils n’ont pas attendu la réforme des retraites pour travailler plus longtemps. Studio Danielle, la Mamie d’Antoine et le couple d’octogénaires Josette et Claude comptabilisent des millions de vues sur TikTok. Au programme : des tuto make-up, des unboxing, des placements de produits et même des jeux concours. La reine des influenceurs seniors se trouve aux Etats-Unis et il s’agit de Pauline “Granny” Kana. A 96 ans elle est suivie par plus de 23 millions d’abonnés sur TikTok. Dans ses vidéos, elle se passionne pour les gros flingues, le boobs pong et par des plaids de très bon goût A 92 ans, l’américaine Lilian “Grandma” Droniak sur TikTok est suivie par plus de 7 millions d’abonnés. Dans l’une de ses vidéos elle nous présente son outfit pour son enterrement car il faut toujours se préparer à l’avance.