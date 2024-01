Les nouveaux ministres lancés dans le grand bain

Julien Bellver En savoir plus sur

Place au Com 2027 en ce mercredi avec les nouveaux membres du gouvernement. Rachida Dati a lancé une bombe ce matin sur RTL en annonçant sa candidature à la mairie de Paris en 2026. Une candidature soutenue potentiellement par Emmanuel Macron, qui nie. Pendant ce temps-là, la nouvelle porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot prenait pour la première fois la parole sous ses nouvelles fonctions après le conseil des ministres. Elle a semblé quelque peu émue et impressionnée. Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre de l’Education, est toujours elle en plein crash test. Catherine Vautrin, en charge elle du Travail et de la Santé a quelque peu bouleversé son discours d’antan sur des sujets de société.