Les petits oublis bien pratiques de la série d’Emmanuel Macron

Vous aviez raté la saison 1 de « Emmanuel Macron, la série » ? Pas d’inquiétude. Le succès international (non) du premier volet des aventures du président était tel que l’Élysée a décidé de rempiler pour une saison 2. Le premier épisode de « 5 ans à l’Élysée » a été diffusé mercredi soir : 40 minutes d’Emmanuel Macron « au naturel », des plans « pris sur le vif », des tonnes et des tonnes de serrage de paluches, des revenants et quelques oublis. Benalla ? Envolé. Le « pognon de dingue » ? Envolé. Pratique.