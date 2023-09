Les poches des femmes plus petites pour vendre plus de sacs ?

La semaine dernière aux Etats-Unis, un ouvrage a été mis en lumière. Celui de Anah Carlson, intitulé : « Poches, une histoire intime de ce que nous gardons près de nous ». Un livre qui s’avère être politique car il met en lumière les poches des vêtements féminins, et notamment des jeans, qui seraient beaucoup moins profondes et plus étroites que ceux des hommes. Selon Christian Dior, les poches sur les vêtements féminins n’ont en réalité pas de fonction, et sont avant tout des décorations, comme on peut le voir au fil des collections de haute couture sur les podiums. Une stratégie qui permettrait de vendre davantage de sacs à main.