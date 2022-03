Les Polonais en première ligne de l’aide aux réfugiés ukrainiens

C’est à Korczowa, en Pologne, près de la frontière avec l’Ukraine, que se trouvent Paul Moisson et Paul Bouffard. Ici se trouve une zone d’accueil pour les réfugiés. Des bénévoles polonais s’organisent pour leur venir en aide, 24 heures sur 24 et leur fournir médicaments, couvertures et nourritures.