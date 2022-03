Les Polonais s’organisent pour accueillir les réfugiés ukrainiens

Paul Moisson et Paul Bouffard sont à la frontière entre la Pologne et l’Ukraine où affluent chaque jour des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens. Selon les chiffres de l’ONU, 4 millions d’ukrainiens pourraient être amenés à fuir leur pays à cause de la guerre. À leur arrivée à la frontière polonaise, les réfugiés sont pris en charge et emmené dans des centres d’hébergement aménagé au jour le jour.