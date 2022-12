Où trouver des préservatifs gratuits quand on ne veut pas aller en pharmacie ?

Le retour des épidémies Covid, grippe et bronchiolite ne doivent pas faire oublier les autres épidémies et notamment le Sida. Emmanuel Macron a rendu le préservatif gratuit pour les moins de 25 ans dans les pharmacies à partir du 1er janvier 2023. Les préservatifs sont déjà gratuits dans les centres de dépistage, les plannings familiaux, les infirmeries scolaires et dans certaines associations. Toutes ces adresses sont répertoriées sur le site Sida Info Service.