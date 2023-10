Les punaises de lit, désormais sujet phare des médias étrangers

La psychose autour des punaises de lit en France est chaque jour de plus en plus intense. Les médias étrangers en font leurs gros titres et dépeignent Paris comme une ville totalement envahie par ces petites bêtes. Une psychose qui est même arrivée jusqu’aux Etats-Unis, où Jimmy Fallon n’a pas manqué d’en faire un sketch habillé en Jean Dujardin et Emmanuel Macron. Lors de la conférence de presse d’Olivier Véran, c’est la chaîne CNN qui a posé la première question après avoir quelque peu survendu son sujet. Le gouvernement explique qu’il faut entendre la peur des Français. Pendant ce temps-là, Mathilde Panot, qui évoque le sujet depuis déjà six ans, ne se prive pas de faire le show à l’Assemblée nationale.