Les réactions honnêtes aux annonces de Jean-Michel Blanquer

Aujourd’hui, on a fait face à un gros problème. Pour illustrer la grande annonce pour les lycéens de Jean-Michel Blanquer au JT de France 2, on voulait utiliser des images d’ados en stress devant leur télé. Sauf qu’en réalité, la moyenne d’âge des JT plafonne plus aux alentours des 65 ans que des 17 ans. On avait donc le choix : soit faire un truc pas terrible avec des trous d’images, soit montrer la réalité avec les vrais téléspectateurs du JT. On a préféré l’authenticité.