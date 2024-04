Les réactions mitigées suite à la démission de Julien Bayou

Direction l’Assemblée nationale afin de prendre le pouls sur place au sujet de la démission de Julien Bayou du parti des Ecologistes. Et ce, suite à la plainte d’une ex-compagne qui l’accuse de « violences psychologiques ». L’homme reste député mais ne parlera plus au nom d’EELV. Une véritable victoire pour Sandrine Rousseau, farouche opposante à son maintien dans le groupe. Un avis cependant pas partagé par tous les députés et notamment Maud Bregeon.

En savoir plus sur Paul Gasnier