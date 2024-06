Les recos culture : de la J-Pop, de la philo pour enfants et le film choc de la semaine

Ambre Chalumeau nous présente ses recommandations pour un week-end sous le signe de la culture. Avec pour commencer ATARASHII GAKKO !, un groupe de J-Pop, les concurrents de la K-Pop venus du Japon. Côté littérature, les éditions 3oeil proposent la collection "Philomino", des livres pour enfants qui parlent de philosophie sous la forme de contes mettant en scène des animaux, histoire de mettre vos enfants à Kant le plus tôt possible. Pour fini, le film choc de la semaine au cinéma : "Love lies bleeding" de Rose Glass, qui met en scène Kristen Stewart et Katy O’Brian dans une romance lesbienne qui tourne au film de meurtre et de vengeance, le tout avec une esthétique léchée.

