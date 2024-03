Les recos culture du week-end : deux moyens de lutter contre le patriarcat et un artiste à garder à l’œil

Direction le Mexique pour découvrir « Chiennes de garde », un livre de Dahlia de la Cerda et ses 13 nouvelles sur l’histoire inventée de 13 femmes ultra différentes qui sortent de la condition dans laquelle la société patriarcale veut les enfermer. Direction ensuite le monde musical avec D4vd, un jeune artiste de 18 ans que les plus grands courtisent déjà. Et direction enfin les salles de cinéma avec « Il reste encore demain », un film qui suit la vie de femmes écrasées par le patriarcat.

