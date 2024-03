Les recos Culture du week-end : pour les accros du Japon et des faits divers

Ce week-end, Ambre Chalumeau nous conseille « L’affaire Midori », un livre pour les amoureux du Japon et des faits divers, l’expo photo consacrée à la première top model de l’Histoire, Lisa Fonssagrives-Penn et un groupe à découvrir, The Last Dinner Party.

