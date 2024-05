Les recos culture : un best-seller très discuté, la dernière Coppola se met à la chanson et un livre hommage aux Drag Queens

Ce week-end, Ambre Chalumeau nous recommande "Yellowface" de Rebecca F Kuang, un best-seller américain très discuté qui débarque en France. Côté musique, c’est la petite dernière du mythique clan Coppola, la fille de Sofia prénommée Romy Mars, qui se lance dans la chanson avec deux premiers singles. Enfin, un beau livre qui rend hommage aux plus célèbres Drag Queens : ça s’appelle "Icônes Drag" et c’est signé du photographe Jean Ranobrac.

En savoir plus sur Ambre Chalumeau