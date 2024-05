Les recos culture : un livre pour grands enfants, une chanteuse qui mélange les genres et une expo mode

Ce week-end, Ambre Chalumeau nous recommande "Tu n’es pas seule petite taupe", livre pour enfants auquel les adultes risquent fort de s’identifier, la chanteuse Nilufer Yanya qui mélange pop et rock indé, mais aussi "La mode en mouvement" au Palais Galliera, expo qui met le sport et la mode des années 30 à l’honneur.

