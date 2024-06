Les recos culture : un livre sur l’émotion des JO, une chanteuse cristalline et l’album photo de RSF

Ce week-end, Ambre Chalumeau nous recommande ses top idées culture pour se divertir et se cultiver. Avec notamment Je me souviens de la foulée de Pérec, et autres madeleines sportives, un livre qui retrace les grands moments d’émotion du sport, plus précisément des Jeux Olympiques. Côté musique, elle nous fait découvrir la chanteuse Yoa, aussi cristalline que sombre dans ses textes pour dresser le portrait de la jeunesse d’aujourd’hui. Enfin, Reportes sans Frontières sort son nouvel album photo pour la liberté de la presse, qui se concentre cette année sur la beauté du Japon lors du siècle dernier.

En savoir plus sur Ambre Chalumeau