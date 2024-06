Les recos culture : un musicien très anglais, un livre pour toutes les familles et une expo photo de corps

Ce week-end, Ambre Chalumeau nous recommande Lynks, un musicien queer très anglais qui joue avec les codes des drag queens pour provoquer, un livre pour la famille moderne peu importe à quoi elle ressemble et enfin l’expo du photographe André Steiner au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme à Paris qui met en valeur les corps en mouvement.

