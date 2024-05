Les recos culture : un roman d’apprentissage féministe, une chanteuse qui mélange les genres et une expo sur les JO

Ce week-end, Ambre Chalumeau nous recommande "Phallers", un roman d'apprentissage féministe contemporain et plein d'humour, la chanteuse tunisienne Emel qui mélange rap, électro et musique orientale, mais aussi "Olympisme, une histoire du monde", une expo qui couvre 130 ans de jeux.

En savoir plus sur Ambre Chalumeau