Les relations sexuelles régulières, une habitude dépassée ?

Et si le confinement n’y était pour rien dans la baisse de nos rapports sexuels ? Si plus de personnes ont eu des rapports sexuels en 2021 que lors des périodes de confinement, ce chiffre reste en baisse sur ces huit dernières années. Quand on voit combien de 18-25 ans n’ont pas eu de rapports sexuels l’année passée, on se dit que quelque chose est là aussi en train de changer. Une tendance qui se confirme du côté des États-Unis.