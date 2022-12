Les Républicains : Éric Ciotti et Bruno Retailleau en opération "Séduisons Aurélien Pradié"

Les Républicains votaient pour élire leur nouveau chef ce week-end. Sans surprise, Eric Ciotti et Bruno Retailleau sont arrivés en tête du scrutin. Le troisième candidat Aurélien Pradié est désormais la clé de ce second tour, un avantage qui n’a pas échappé aux finalistes. Eric Zemmour célébrait le premier anniversaire de son parti « Reconquête » à Paris ce week-end. Pour l’occasion, celui qui joue désormais sa survie politique, avait réuni son premier cercle et ses militants pour un meeting retransmis en direct sur CNEWS, et seulement sur CNEWS.