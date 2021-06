Les Républicains face au Rassemblement national : la digue est-elle en train de craquer ?

À trois semaines des élections régionales, rien ne va plus chez Les Républicains. Depuis un mois, les polémiques s’enchaînent et le parti se fissure entre une ligne modérée – qui se rapprocherait trop d’Emmanuel Macron pour certains – et une ligne trop à droite – qui se rapprocherait trop de Marine Le Pen pour d’autres. Pour ressouder tout le monde, ce mardi matin avait lieu une réunion de groupe à l’Assemblée nationale. Sophie Dupont attendait les députés à leur sortie.