Les Républicains : la photo de la discorde

Depuis la victoire de Valérie Pécresse, Les Républicains n’ont qu’un objectif : montrer qu’ils sont une famille unie derrière sa candidate. Si ça vaut pour les adultes, chez les jeunes militants LR, la situation est plus compliquée. Le mouvement jeunesse chez les LR est plutôt à la fracture qu’au rassemblement. Notamment à cause d’une photo : celle d’un jeune garçon saluant Éric Zemmour lors d’une réunion entre les Jeunes LR et le candidat d’extrême droite. Sauf que, problème : ce jeune homme, Victor Bonnin, 19 ans, n’est pas un militant comme les autres, il est responsable des jeunes LR en Ille-et-Vilaine. Et il était même le président des Jeunes avec Michel Barnier.