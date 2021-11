Les Républicains : Renaud Muselier abandonne le navire, la guerre est déclarée

La belle unité des Républicains n’aura pas duré longtemps. Depuis deux jours, le parti n’est plus que coup bas, tweet rageurs, défections et ralliements. Mardi, Renaud Muselier assurait Xavier Bertrand de son soutien, tout en profitant de l’occasion pour tacler sévèrement un autre de ses collègues, Éric Ciotti. Lequel n’a pas vraiment apprécié et a donc demandé à Xavier Bertrand de refuser le soutien de Renaud Muselier. Chose promise, chose due. Désavoué, Renaud Muselier a donc annoncé ce mercredi qu’il quittait Les Républicains une bonne fois pour toutes. Face à ce déchirement de la droite sur la place publique, certains se frottent les mains : Christian Estrosi le premier, mais aussi Édouard Philippe et Emmanuel Macron.