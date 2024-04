Les révélations du procureur autour de la mort du petit Emile

Le sujet autour de la mort du petit Emile a une nouvelle fois occupé toute l’antenne de BFM TV ce mardi soir. La conférence de presse du procureur était particulièrement attendue et retransmise par tous les médias, à travers laquelle il a communiqué de nombreux éléments. L’homme a livré les premières analyses effectuées sur le crâne d’Emile. Sur les plateaux de télévision, les représentants du droit appelaient à la prudence, alors qu’une centaine de gendarmes, et presque autant de reporters sont toujours sur les lieux. Pour le moment, aucune certitude et aucune hypothèse n’est privilégiée. Et si les enquêteurs avaient failli pendant la première phase de recherches ? Le spécialiste de BFM TV, Dominique Rizet évoque la possibilité d’un ratage.

